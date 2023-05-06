Выпуск 7 | 06.05.2023 | Сезон 1

Евгений Клопотенко в шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 выпуск от 06.05.2023 приготовил для вас несколько интересных, легких, а главное, аутентичных рецептов украинской кухни, которые станут украшением вашего стола не только на праздники, но и в обычные дни. Гарантируем, эти блюда полюбите и вы, и ваши близкие!

Сегодня фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец вместе с ведущим Евгением Клопотенко попытаются украинизировать шарлотку с яблоками, которая родом из Франции. Оказалось, что в украинской кухне есть блюдо, которое очень похоже на популярный десерт. Речь идет о гамуле. Что это такое и как она готовится? Узнайте прямо сейчас!

В 7 выпуске программы Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 Сергей Танчинец не только узнает интересные факты об украинской кухне, но и откроет для ведущего Евгения Клопотенко несколько интересных блюд. Каких? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 выпуск от 06.05.2023 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 выпуск