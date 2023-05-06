Випуск 7 | 06.05.2023 | Сезон 1

Євген Клопотенко в шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 приготував для вас кілька цікавих, легких, а головне автентичних рецептів української кухні, які стануть окрасою вашого столу не тільки на свята, а й у звичайні дні. Гарантуємо, ці страви полюбите і ви, і ваші близькі!

Сьогодні фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець разом із ведучим Євгеном Клопотенком спробують українізувати шарлотку з яблуками, яка походить із Франції. Виявилося, що в українській кухні є страва, яка дуже схожа на популярний десерт. Йдеться про гамулу. Що це таке і як вона готується? Дізнайтеся просто зараз!

У 7 випуску програми Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 Сергій Танчинець не тільки дізнаватиметься цікаві факти про українську кухню, а ще й відкриє для ведучого Євгена Клопотенка кілька цікавих страв. Яких? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск