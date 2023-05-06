Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск дивитись ефір від 06.05.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 на сайте телеканала СТБ
Дивіться також
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск дивитись ефір від 06.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск – 06.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск дивитись ефір від 06.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск – 22.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск дивитись ефір від 06.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск – 15.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск дивитись ефір від 06.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск – 08.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Випуск 7 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск – 06.05.2023
Випуск 7 | 06.05.2023 | Сезон 1

Євген Клопотенко в шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 приготував для вас кілька цікавих, легких, а головне автентичних рецептів української кухні, які стануть окрасою вашого столу не тільки на свята, а й у звичайні дні. Гарантуємо, ці страви полюбите і ви, і ваші близькі!

Сьогодні фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець разом із ведучим Євгеном Клопотенком спробують українізувати шарлотку з яблуками, яка походить із Франції. Виявилося, що в українській кухні є страва, яка дуже схожа на популярний десерт. Йдеться про гамулу. Що це таке і як вона готується? Дізнайтеся просто зараз!

У 7 випуску програми Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 Сергій Танчинець не тільки дізнаватиметься цікаві факти про українську кухню, а ще й відкриє для ведучого Євгена Клопотенка кілька цікавих страв. Яких? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати