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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск дивитись ефір від 06.05.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 6 | 06.05.2023 | Сезон 1

Пізнавайте українську кухню разом із нами – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.2023 на СТБ!

Сьогодні ведучий Євген Клопотенко виводитиме українську кухню на новий рівень разом зі своїм колегою, шеф-кухарем і богом м’яса Аліком Мкртчяном. Звісно, кулінар не може уявити своє життя без м’яса, а тому приніс із собою бургер із куркою. Як його можна українізувати? У 6 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком ведучий здивує неочікуваним поворотом і приготує з інгредієнтів бургера улюблену страву футуриста Михайля Семенка. Чим любив посмакувати одіозний поет? Дізнайтеся просто зараз!

Далі на вас чекають відверті розмови про особисте життя, волонтерство, а також рецепт автентичної української страви – голубців із сомом, картоплею та квашеною капустою! Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.20233 на нашому сайті.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск

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