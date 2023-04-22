Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск дивитись ефір від 22.04.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 на сайте телеканала СТБ
Дивіться також
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск дивитись ефір від 22.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск – 15.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск дивитись ефір від 22.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск – 08.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск дивитись ефір від 22.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск – 01.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск дивитись ефір від 22.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск – 25.03.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Випуск 5 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск – 22.04.2023
Випуск 5 | 22.04.2023 | Сезон 1

Починайте суботній ранок смачно – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 на сайті СТБ!

Сьогодні на кухню ведучого Євгена Клопотенка завітає народна артистка України, акторка та господиня Ольга Сумська. Для популяризатора української кухні вона підготувала непростий ребус – як українізувати французькі макаруни, адже мигдаль у раціоні наших предків був розкішшю. Але для Євгена немає нічого неможливого! У 5 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 шеф-кухар здивує свою гостю та вас рецептом від самої Ольги Кобилянської – рогаликів із мигдалем. Як їх правильно приготувати? Дізнайтеся просто зараз!

Хочете приготувати верещаку з куркою та соусом із бджіл? Покроковий рецепт ви зможете знайти у відео – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати