Випуск 5 | 22.04.2023 | Сезон 1

Починайте суботній ранок смачно – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 на сайті СТБ!

Сьогодні на кухню ведучого Євгена Клопотенка завітає народна артистка України, акторка та господиня Ольга Сумська. Для популяризатора української кухні вона підготувала непростий ребус – як українізувати французькі макаруни, адже мигдаль у раціоні наших предків був розкішшю. Але для Євгена немає нічого неможливого! У 5 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 шеф-кухар здивує свою гостю та вас рецептом від самої Ольги Кобилянської – рогаликів із мигдалем. Як їх правильно приготувати? Дізнайтеся просто зараз!

Хочете приготувати верещаку з куркою та соусом із бджіл? Покроковий рецепт ви зможете знайти у відео – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск