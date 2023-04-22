Выпуск 5 | 22.04.2023 | Сезон 1

Начинайте субботнее утро вкусно – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 выпуск от 22.04.2023 на сайте СТБ!

Сегодня на кухню ведущего Евгения Клопотенко придет народная артистка Украины, актриса и хозяйка Ольга Сумская. Для популяризатора украинской кухни она подготовила непростой ребус – как украинизировать французские макаруны, ведь миндаль в рационе наших предков был роскошью. Но для Евгения нет ничего невозможного! В 5 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 шеф-повар удивит свою гостю и вас рецептом от самой Ольги Кобылянской – рогаликов с миндалем. Как правильно их приготовить? Узнайте прямо сейчас!

Хотите приготовить верещаку с курицей и соусом из пчел? Пошаговый рецепт вы сможете найти в видео – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 выпуск от 22.04.2023 на СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск