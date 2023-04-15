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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск смотреть эфир от 15.04.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск от 15.04.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск смотреть эфир от 15.04.2023
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Выпуск 4 | 15.04.2023 | Сезон 1

На носу Пасха, а это значит, что в утреннем шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск от 15.04.2023 мы будем готовить паску! Если вы еще не испекли ее, оставайтесь с СТБ и записывайте пошаговый рецепт вкусной паски на Пасху.

По традиции проекта Евгений Клопотенко готовит украинские блюда в звездной компании. Сегодня в гостях у шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 украинский комик, ведущий и актер Владимир Жогло. Наш ведущий решил припомнить грехи Владимира и приготовил для него сюрприз. Вместо двух привычных блюд они будут готовить три – паску, ньокки на украинский лад, то есть палюшки, и… А название третьего блюда мы оставим в секрете. Поэтому скорее включайте проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 выпуск от 15.04.2023 на СТБ и готовьте праздничный стол к самому светлому празднику в году – Пасхе.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 выпуск

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