Выпуск 3 | 08.04.2023 | Сезон 1

Вы готовы услышать аутентичные рецепты украинской кухни, которые навсегда изменят ваше представление о ней? Тогда смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 выпуск от 08.04.2023 на сайте СТБ.

Сегодня Евгений Клопотенко откроет украинскую кухню с новой стороны для еще одной звезды. Фронтмен группы Антитела, военный медик и волонтер Тарас Тополя попытается углубиться в кулинарное искусство нашей страны. Для этого он в 3 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком принес, с одной стороны, банальный, а с другой – необычный продукт, который мы привыкли употреблять как отдельное блюдо, – гречку. Интересно, каким сочетанием на этот раз удивит Евгений Клопотенко? Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить рецепт яворовского пирога с гречкой.

Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 выпуск от 08.04.2023 – узнайте еще одно блюдо, которое считается нематериальным наследием Украины.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 выпуск