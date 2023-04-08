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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 выпуск смотреть эфир от 08.04.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 выпуск от 08.04.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 выпуск смотреть эфир от 08.04.2023
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Выпуск 3 | 08.04.2023 | Сезон 1

Вы готовы услышать аутентичные рецепты украинской кухни, которые навсегда изменят ваше представление о ней? Тогда смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 выпуск от 08.04.2023 на сайте СТБ.

Сегодня Евгений Клопотенко откроет украинскую кухню с новой стороны для еще одной звезды. Фронтмен группы Антитела, военный медик и волонтер Тарас Тополя попытается углубиться в кулинарное искусство нашей страны. Для этого он в 3 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком принес, с одной стороны, банальный, а с другой – необычный продукт, который мы привыкли употреблять как отдельное блюдо, – гречку. Интересно, каким сочетанием на этот раз удивит Евгений Клопотенко? Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить рецепт яворовского пирога с гречкой.

Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 выпуск от 08.04.2023 – узнайте еще одно блюдо, которое считается нематериальным наследием Украины.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 выпуск

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