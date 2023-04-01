Выпуск 2 | 01.04.2023 | Сезон 1

В проекте СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 выпуск от 01.04.2023 вы услышите уникальный рецепт украинского буйабеса, который обожал сам Тарас Григорьевич Шевченко! Заинтригованы? Тогда оставайтесь с СТБ и не забудьте о блокноте для рецептов – сегодня он вам обязательно понадобится!

Во 2 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 популярная ведущая Украины Надежда Матвеева приедет в гости к популяризатору украинской кухни с… буябесом! Как быстро украинизировать традиционное блюдо французской кухни? Это настоящая головоломка, но не для Евгения Клопотенко. Сегодня известный шеф-повар раскроет секретный рецепт любимого блюда Кобзаря – борща с карасями. Разве не достойная альтернатива заморскому буябесу? Бесспорно!

Хотите услышать, как правильно готовить пастернак? Смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 выпуск от 01.04.2023 на СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск