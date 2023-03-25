Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск смотреть эфир от 25.03.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск от 25.03.2023 на сайте телеканала СТБ
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Выпуск 1 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск – 25.03.2023
Выпуск 1 | 25.03.2023 | Сезон 1

Не пропустите премьеру шоу, которое призвано возродить забытые кулинарные традиции Украины, – смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск от 25.03.2023 на СТБ!

Известный шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко перевернет ваше представление о традиционных блюдах нашей страны. Более того, он попытается украинизировать любимые блюда украинских звезд. В 1 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 ласковую украинизацию пройдет блюдо, без которого не может жить Владимир Остапчук, – жюльен. Курица, грибы, овощи, сыр… Какое блюдо из украинской кухни вам приходит в голову? Оставайтесь с СТБ и записывайте новый рецепт!

Какие отношения у Владимира Остапчука и его бывшей жены? Поддерживают ли они связь? Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск от 25.03.2023 – узнайте больше о личной жизни Владимира Остапчука и не пропустите рецепт аутентичного украинского блюда тертюхи в курином бульоне.

Смотреть онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – все выпуски

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить