Выпуск 1 | 25.03.2023 | Сезон 1

Не пропустите премьеру шоу, которое призвано возродить забытые кулинарные традиции Украины, – смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск от 25.03.2023 на СТБ!

Известный шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко перевернет ваше представление о традиционных блюдах нашей страны. Более того, он попытается украинизировать любимые блюда украинских звезд. В 1 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 ласковую украинизацию пройдет блюдо, без которого не может жить Владимир Остапчук, – жюльен. Курица, грибы, овощи, сыр… Какое блюдо из украинской кухни вам приходит в голову? Оставайтесь с СТБ и записывайте новый рецепт!

Какие отношения у Владимира Остапчука и его бывшей жены? Поддерживают ли они связь? Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 выпуск от 25.03.2023 – узнайте больше о личной жизни Владимира Остапчука и не пропустите рецепт аутентичного украинского блюда тертюхи в курином бульоне.

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