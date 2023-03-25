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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск дивитись ефір від 25.03.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск від 25.03.2023 на сайте телеканала СТБ
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Випуск 1 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск – 25.03.2023
Випуск 1 | 25.03.2023 | Сезон 1

Не пропустіть прем’єру шоу, яке покликане відродити забуті кулінарні традиції України – дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск від 25.03.2023 на СТБ!

Відомий шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко переверне ваше уявлення про традиційні страви нашої країни. Ба більше, він спробує українізувати улюблені страви українських зірок. В 1 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 лагідну українізацію пройде страва, без якої не може жити Володимир Остапчук, – жульєн. Курка, гриби, овочі, сир… Яка страва з української кухні вам спадає на думку? Залишайтеся з СТБ і занотовуйте новий рецепт!

Які стосунки у Володимира Остапчука та його колишньої дружини? Чи підтримують вони зв’язок? Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск від 25.03.2023 – дізнайтеся більше про особисте життя Володимира Остапчука та не пропустіть рецепт автентичної української страви тертюхи в курячому бульйоні.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – усі випуски

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