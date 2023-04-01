Выпуск 2 | 01.04.2023 | Сезон 1

У проєкті СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 ви почуєте унікальний рецепт українського буябесу, який обожнював сам Тарас Григорович Шевченко! Заінтриговані? Тоді залишайтеся з СТБ і не забудьте про нотатник для рецептів – сьогодні він вам обов’язково знадобиться!

У 2 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 популярна ведуча України Надія Матвєєва завітає в гості до популяризатора української кухні з… буябесом! Як швидко українізувати традиційну страву французької кухні? Це справжня головоломка, але не для Євгена Клопотенка. Сьогодні відомий шеф-кухар розкриє секретний рецепт улюбленої страви Кобзаря – борщу з карасями. Хіба не гідна альтернатива заморському буябесу? Безперечно!

Хочете почути, як правильно готувати пастернак? Дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск