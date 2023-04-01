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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск дивитись ефір від 01.04.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск дивитись ефір від 01.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск – 25.03.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Выпуск 2 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск – 01.04.2023
Выпуск 2 | 01.04.2023 | Сезон 1

У проєкті СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 ви почуєте унікальний рецепт українського буябесу, який обожнював сам Тарас Григорович Шевченко! Заінтриговані? Тоді залишайтеся з СТБ і не забудьте про нотатник для рецептів – сьогодні він вам обов’язково знадобиться!

У 2 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 популярна ведуча України Надія Матвєєва завітає в гості до популяризатора української кухні з… буябесом! Як швидко українізувати традиційну страву французької кухні? Це справжня головоломка, але не для Євгена Клопотенка. Сьогодні відомий шеф-кухар розкриє секретний рецепт улюбленої страви Кобзаря – борщу з карасями. Хіба не гідна альтернатива заморському буябесу? Безперечно!

Хочете почути, як правильно готувати пастернак? Дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск

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