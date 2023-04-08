Випуск 3 | 08.04.2023 | Сезон 1

Ви готові почути автентичні рецепти української кухні, які назавжди змінять ваше уявлення про неї? Тоді дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 випуск від 08.04.2023 на сайті СТБ.

Сьогодні Євген Клопотенко відкриє українську кухню з нового боку для ще однієї зірки. Фронтмен гурту Антитіла, військовий медик і волонтер Тарас Тополя спробує заглибитися в кулінарне мистецтво нашої країни. Для цього він у 3 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком приніс, з одного боку, банальний, а з іншого – незвичний продукт, який ми звикли споживати як окрему страву, – гречку. Цікаво, яким поєднання цього разу здивує Євген Клопотенко? Залишайтеся з нами, щоб не пропустити рецепт яворівського пирога з гречкою.

Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 випуск від 08.04.2023 – дізнайтеся про ще одну страву, яка вважається нематеріальною спадщиною України.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск