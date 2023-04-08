Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск дивитись ефір від 08.04.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск від 08.04.2023 на сайте телеканала СТБ
Дивіться також
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск дивитись ефір від 08.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск – 01.04.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск дивитись ефір від 08.04.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 випуск – 25.03.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Випуск 3 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск – 08.04.2023
Випуск 3 | 08.04.2023 | Сезон 1

Ви готові почути автентичні рецепти української кухні, які назавжди змінять ваше уявлення про неї? Тоді дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 випуск від 08.04.2023 на сайті СТБ.

Сьогодні Євген Клопотенко відкриє українську кухню з нового боку для ще однієї зірки. Фронтмен гурту Антитіла, військовий медик і волонтер Тарас Тополя спробує заглибитися в кулінарне мистецтво нашої країни. Для цього він у 3 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком приніс, з одного боку, банальний, а з іншого – незвичний продукт, який ми звикли споживати як окрему страву, – гречку. Цікаво, яким поєднання цього разу здивує Євген Клопотенко? Залишайтеся з нами, щоб не пропустити рецепт яворівського пирога з гречкою.

Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 1 сезон 3 випуск від 08.04.2023 – дізнайтеся про ще одну страву, яка вважається нематеріальною спадщиною України.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати