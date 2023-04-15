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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск дивитись ефір від 15.04.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023 на сайте телеканала СТБ
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На носі Великдень, а це означає, що в ранковому шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023 ми готуватимемо великодню паску! Якщо ви ще не спекли її, залишайтеся з СТБ і записуйте покроковий рецепт смачної паски на Великдень.

За традицією проєкту Євген Клопотенко готуватиме українські страви в зірковій компанії. Сьогодні в гостях у шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 український комік, ведучий та актор Володимир Жогло. Наш ведучий вирішив пригадати гріхи Володимира і приготував для нього сюрприз. Замість двох звичних страв вони готуватимуть три – великодню паску, ньокі на український лад, себто палюшки, і… А назву третьої страви ми залишимо в секреті. Тому мерщій вмикайте проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023 на СТБ та готуйте святковий стіл до найсвітлішого свята в році – Великодня.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск

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