Выпуск 6 | 06.05.2023 | Сезон 1

Узнайте украинскую кухню вместе с нами – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 выпуск от 06.05.2023 на СТБ!

Сегодня ведущий Евгений Клопотенко будет выводить украинскую кухню на новый уровень вместе со своим коллегой, шеф-поваром и богом мяса Аликом Мкртчяном. Конечно, кулинар не может представить свою жизнь без мяса, поэтому принес с собой бургер с курицей. Как его можно украинизировать? В 6 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком ведущий удивит неожиданным поворотом и приготовит из ингредиентов бургера любимое блюдо футуриста Михайля Семенко. Чем любил посмаковать одиозный поэт? Узнайте прямо сейчас!

Далее вас ждут откровенные разговоры о личной жизни, волонтерстве, а также рецепт аутентичного украинского блюда – голубцов с сомом, картофелем и квашеной капустой! Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 выпуск от 06.05.2023 на нашем сайте.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 выпуск