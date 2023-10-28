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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 28.10.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 выпуск от 28.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 28.10.2023
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Выпуск 6 | 28.10.2023 | Сезон 2

Начинайте свое субботнее утро вкусно и познавательно – смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 выпуск от 28.10.2023!

На этой неделе Евгения Клопотенко со своим любимым блюдом посетил украинский актер, хореограф-постановщик и зоозащитник Алексей Суровцев. Звезда сериала След принес для украинизации классический мясной рулет, но, вот беда, это блюдо французского происхождения! В шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком шеф заменит рулет традиционными кручениками с черносливом и орехами. Готовы записывать рецепт и кулинарные лайфхаки? Хотите узнать, почему Алексей Суровцев решил во второй раз жениться на бывшей жене? Не пропустите звездные истории и лучшие рецепты аутентичной украинской кухни – смотрите онлайн утреннее шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 выпуск от 28.10.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 выпуск

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