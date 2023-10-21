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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 выпуск смотреть онлайн от 21.10.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 выпуск от 21.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Выпуск 5 | 21.10.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 выпуск от 21.10.2023, чтобы узнать, с чем можно вкусно приготовить зелень свеклы и как называется аутентичный украинский сыр.

Этим утром на кухне шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком встретились давние друзья – Евгений и MamaRika. Талантливая певица принесла с собой любимое блюдо, которое называется картачи или цеппелины, для легкой украинизации. Как домашний сыр трансформирует картофельные зразы в настоящую вкуснятину? Какой недооцененный продукт наших предков Евгений вернет из забвения? Не пропустите рецепты традиционных блюд и эксклюзивные факты о личной жизни звездной гостьи MamaRika – смотрите онлайн утреннее шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 выпуск от 21.10.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 выпуск

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