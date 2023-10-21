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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск дивитись онлайн від 21.10.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 5 | 21.10.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023, щоб дізнатися, з чим можна смачно приготувати бурячиння і як називається автентичний український сир.

Цього ранку на кухні шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком зустрілися давні друзі – Євген і MamaRika. Талановита співачка принесла з собою улюблену страву, яка називається картачі або цепеліни, для лагідної українізації. Як домашній сир трансформує картопляні зрази в справжню смакоту? Який недооцінений продукт наших пращурів Євген поверне із забуття? Не пропустіть рецепти традиційних страв і ексклюзивні факти про особисте життя зіркової гості MamaRika – дивіться онлайн ранкове шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск

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