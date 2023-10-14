Випуск 4 | 14.10.2023 | Сезон 2

Карпатське диво й страва з «Енеїди»– дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023 на сайті телеканалу СТБ! Щосуботи Євген Клопотенко розкриває забуті таємниці традиційної кухні, навчає кулінарних лайфхаків і розповідає, як українізувати наші улюбленні страви.

У 4 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком у гості до шефа прийшла олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан із класичною французькою стравою кассуле. У цю запіканку зазвичай додають картоплю, але звичний для нас коренеплід наші пращури не споживали. Чим тоді його замінити? Дивіться смачну українізацію від Євгена Клопотенка просто зараз.

Під час готування Ольга Харлан розповість про інцидент із «чорною карткою», який ледь не зруйнував її кар’єру, але вкотре довів, що наша гідність цінніша за медалі. Чи здогадувала гостя проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком про провокацію зі сторони російської конкурентки? Хто з родичів Ольги є палкою шанувальницею Євгена? І чи до смаку український борщ її коханому з Італії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск