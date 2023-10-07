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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 07.10.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск від 07.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 3 | 07.10.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск від 07.10.2023 на сайті СТБ! Головна місія Євгена Клопотенка – відроджувати забуті кулінарні традиції України та лагідно українізувати улюблені страви гостей. Сьогодні до нього в гості завітає співачка та авторка пісень Jerry Heil. Вона принесе веганську страву кімчі і попросить приготувати її без додавання цукру. Чи вдаться Євгену Клопотенку виконати цю забаганку? Яким вийде результат? Дізнайтеся просто зараз!

У проєкті Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон Jerry Heil розкаже Євгену, як проходить її навчання в Америці і як вона спілкується з американськими студентами на тему війни в Україні. Які ще секрети відкриє співачка? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск

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