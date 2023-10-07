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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск смотреть онлайн от 07.10.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск от 07.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск смотреть онлайн от 07.10.2023
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Выпуск 3 | 07.10.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск от 07.10.2023 на сайте СТБ! Главная миссия Евгения Клопотенко – возрождать забытые кулинарные традиции Украины и ласково украинизировать любимые блюда гостей. Сегодня к нему в гости приедет певица и автор песен Jerry Heil. Она принесет веганское блюдо кимчи и попросит приготовить его без добавления сахара. Удастся ли Евгению Клопотенко выполнить эту прихоть? Каким получится результат? Узнайте прямо сейчас!

В проекте Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон Jerry Heil расскажет Евгению, как проходит ее обучение в Америке и как она общается с американскими студентами на тему войны в Украине. Какие еще секреты откроет певица? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск

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