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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн от 30.09.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск от 30.09.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн от 30.09.2023
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Выпуск 2 | 30.09.2023 | Сезон 2

Загляните в сердце аутентичной украинской кухни вместе с нами – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск от 30.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

Главный секрет уютного субботнего утра – это совместное приготовление блюд с друзьями под откровенные разговоры. В новом выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком известный шеф-повар вместе с комиком Арамом Арзуманяном трансформируют классический плов с бараниной в украинскую гартаначку и раскроют секреты казацкой кухни. Также Арам расскажет про свою семью, свадебные армянские традиции и жизнь в Мелитополе. Как ему удалось стать актером с образованием железнодорожника? Что помогло Араму перейти на украинский язык в быту? Узнайте эксклюзивные факты про жизнь комика и рецепты аутентичных блюд прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 выпуск от 30.09.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 выпуск

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