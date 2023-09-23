Выпуск 1 | 23.09.2023 | Сезон 2

Встречайте долгожданную премьеру любимого шоу! Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 выпуск от 23.09.2023, чтобы узнать традиции украинской кухни и переосмыслить свои любимые блюда.

В 1 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком ведущий приготовит два незабываемых украинских блюда вместе со звездной гостьей Александрой Зарицкой. Солистка группы Kazka обожает пикантный хумус. Но Евгений знает, как сделать это блюдо не только вкусным, но и украинским! Чем заменить в хумусе нут и кунжутное масло? Понравится ли Александре украинский вариант любимого вегетарианского блюда? Смотрите онлайн в шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон.

Также не пропустите эксклюзивное интервью с певицей, в котором Александра Зарицкая расскажет о предстоящей свадьбе, семейных интересностях, секретах похудения и волонтерстве за рубежом. Готовы ко взрыву вкуса, интересных рецептов и невероятных историй? Готовьте блокнот, записывайте рецепты и убедитесь в том, что украинское – это вкусно! Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 выпуск от 23.09.2023 на сайте СТБ.

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