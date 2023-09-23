Випуск 1 | 23.09.2023 | Сезон 2

Зустрічайте довгоочікувану прем’єру улюбленого шоу! Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 випуск від 23.09.2023, щоб дізнатися про традиції української кухні та переосмислити свої улюблені страви.

У 1 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком ведучий приготує дві незабутні українські страви разом із зірковою гостею Олександрою Заріцькою. Солістка гурту Kazka обожнює пікантний хумус. Але Євген знає, як зробити цю страву не лише смачною, а й українською! Чим замінити в хумусі нут і кунжутну олію? Чи сподобається Олександрі український варіант улюбленої вегетаріанської страви? Дивіться онлайн у шоу Пекельні борошна 2 сезон.

Також не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю зі співачкою, в якому Олександра Заріцька розповість про майбутнє весілля, родинні цікавинки, секрети схуднення та волонтерство за кордоном. Готові до вибуху смаку, цікавих рецептів та неймовірних історій? Готуйте нотатник, записуйте рецепти й переконайтеся в тому, що українське – це смачно! Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 випуск від 23.09.2023 на сайті СТБ.

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