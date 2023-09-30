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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск дивитись онлайн від 30.09.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 2 | 30.09.2023 | Сезон 2

Зазирніть у серце автентичної української кухні разом із нами – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Головний секрет затишного суботнього ранку – це спільне приготування страв із друзями під відверті розмови. У новому випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком відомий шеф-кухар разом із коміком Арамом Арзуманяном трансформують класичний плов із бараниною в українську гартаначку й розкриють секрети козацької кухні. А ще Арам розповість про свою сім’ю, весільні вірменські традиції й життя в Мелітополі. Як йому вдалося стати актором з освітою залізничника? Що допомогло Арамові перейти на українську мову в побуті? Дізнайтеся ексклюзивні факти про життя коміка та рецепти автентичних страв просто зараз – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 2 випуск від 30.09.2023.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 1 випуск

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