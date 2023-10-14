Выпуск 4 | 14.10.2023 | Сезон 2

Карпатское чудо и блюдо из «Энеиды» – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 выпуск от 14.10.2023 на сайте телеканала СТБ! Каждую субботу Евгений Клопотенко раскрывает забытые тайны традиционной кухни, учит кулинарным лайфхакам и рассказывает, как украинизировать наши любимые блюда.

В 4 выпуске проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком в гости к шефу пришла олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан с классическим французским блюдом кассуле. В эту запеканку обычно добавляют картофель, но привычный для нас корнеплод наши предки не использовали. Чем тогда его заменить? Смотрите вкусную украинизацию от Евгения Клопотенко прямо сейчас.

Во время готовки Ольга Харлан расскажет об инциденте с «черной карточкой», который чуть не разрушил ее карьеру, но в который раз доказал, что наше достоинство ценнее медалей. Догадывалась ли гостья проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком о провокации со стороны российской конкурентки? Кто из родственников Ольги является ярой поклонницей Евгения? И по вкусу ли украинский борщ ее любимому из Италии? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 выпуск от 14.10.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 выпуск