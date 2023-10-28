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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 28.10.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск від 28.10.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 6 | 28.10.2023 | Сезон 2

Починайте свій суботній ранок смачно й пізнавально – дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск від 28.10.2023!

Цього тижня до Євгена Клопотенка з улюбленою стравою завітав український актор, хореограф-постановник і зоозахисник Олексій Суровцев. Зірка серіалу Слід приніс для українізації класичний м’ясний рулет, але, от лихо, ця страва французького походження! У шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком шеф замінить рулет на традиційні крученики із чорносливом і горіхами. Готові записувати рецепт і кулінарні лайфхаки? Хочете дізнатися, чому Олексій Суровцев вирішив вдруге одружитися з колишньою дружиною? Не пропустіть зіркові історії й найкращі рецепти автентичної української кухні – дивіться онлайн ранкове шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск від 28.10.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск

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