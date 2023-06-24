Выпуск 14 | 24.06.2023 | Сезон 1

Шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 выпуск от 24.06.2023 не только поможет познать украинскую кухню, но и расскажет больше о победителе проекта Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон Артеме Кабулахине. Как он начал свой путь в кулинарии? Что стало самым сложным для него на проекте Мастер Шеф? Какие у Артема отношения с Викторией Сопиной? И что кулинар почувствовал после победы? Оставайтесь с СТБ и узнайте больше о новой звезде украинской кулинарии.

В 14 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 Артем продолжит испытывать Евгения отголоском из прошлого. Он принесет на растерзание популяризатору украинской кухни его ночной кошмар – салат «Шуба». Как из советского блюда выбить все плохое? За украинизацию берутся победители шоу Мастер Шеф!

Узнайте пошаговый рецепт качаной каши – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 выпуск от 24.06.2023 на СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 выпуск