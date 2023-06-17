Випуск 13 | 17.06.2023 | Сезон 1

Хотите узнать правильный рецепт украинского винегрета? Оставайтесь с сайтом СТБ – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 выпуск от 17.06.2023. Узнайте тайну идеального украинского винегрета!

Сегодня Евгений Клопотенко вместе с украинской певицей и волонтером Дашей Астафьевой попытаются изменить те пищевые привычки, которые в свое время советская власть сформировала в украинских семьях. Одна из них – это «традиционные» салаты, которые совок умышленно придумал и популяризировал в массах. Оливье, шуба, салат из крабовых палочек – обо всех этих блюдах каждый украинец должен забыть, ведь это так называемый культурный код того времени.

В 13 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 под горячую руку популяризатора украинской кухни попадет винегрет. Окажется, что на самом деле «винегрет» – это не салат, а уксус! Из чего же тогда готовят любимый украинцами салат? Узнайте рецепт украинского винегрета – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 выпуск от 17.06.2023 на СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск