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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск смотреть эфир от 10.06.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск от 10.06.2023 на сайте телеканала СТБ
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск смотреть эфир от 10.06.2023
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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск смотреть эфир от 10.06.2023
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Выпуск 12 | 10.06.2023 | Сезон 1

Как часто вы едите пшеницу? Вас удивил этот вопрос? В шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск от 10.06.2023 популяризатор украинской кухни вместе со своим гостем, популярным ведущим и семьянином Григорием Решетником будут разрушать стереотипы относительно пшеницы. Оказывается, эту крупу можно есть не только на Сочельник в кутье, а и потреблять как альтернативу рису, чечевице или булгуру. В 12 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 вы узнаете, как приготовить вкусный, а главное, украинский салат из пшеницы. Гарантируем, после этого блюда вы будете есть пшеницу чаще!

Хотите узнать рецепт самых вкусных полтавских галушек с черными лисичками? Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 выпуск от 10.06.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 выпуск

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