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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск дивитись ефір від 10.06.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 12 | 10.06.2023 | Сезон 1

Як часто ви їсте пшеницю? Вас здивувало це запитання? У шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 популяризатор української кухні разом зі своїм гостем, популярним ведучим і сім’янином Григорієм Решетником руйнуватимуть стереотипи щодо пшениці. Виявляється, цю крупу можна їсти не тільки на Святвечір у куті, а й споживати як альтернативу рису, сочевиці чи булгуру. У 12 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 ви дізнаєтесь, як приготувати смачний, а головне, український салат із пшениці. Гарантуємо, після цієї страви ви їстимете пшеницю частіше!

Хочете дізнатися рецепт найсмачніших полтавських галушок із чорними лисичками? Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск

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