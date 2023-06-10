Випуск 12 | 10.06.2023 | Сезон 1

Як часто ви їсте пшеницю? Вас здивувало це запитання? У шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 популяризатор української кухні разом зі своїм гостем, популярним ведучим і сім’янином Григорієм Решетником руйнуватимуть стереотипи щодо пшениці. Виявляється, цю крупу можна їсти не тільки на Святвечір у куті, а й споживати як альтернативу рису, сочевиці чи булгуру. У 12 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 ви дізнаєтесь, як приготувати смачний, а головне, український салат із пшениці. Гарантуємо, після цієї страви ви їстимете пшеницю частіше!

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