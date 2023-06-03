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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск дивитись ефір від 03.06.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 11 | 03.06.2023 | Сезон 1

Насолодіться яскравими барвами і смаками української кухні – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023 на сайті СТБ.

Сьогодні ви отримаєте вдвічі більше цікавої інформації про українські традиції та страви, адже на кухню Євгена Клопотенка завітає дослідниця культури України, солістка гурту Go_A Катерина Павленко. В 11 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком вона разом із нашим ведучим порушить дуже цікаве питання – що таке українські десерти та чи взагалі вони існують. Виявляється, не так просто знайти їх на вітрині поруч зі славнозвісними еклерами, тирамісу чи тартами. Але Євген Клопотенко спробує довести: традиційні українські десерти набагато смачніші. І зробить це на прикладі французьких еклерів. Заінтриговані? Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше рецептів українських десертів.

Хочете почути рецепт гуцульського пирога буришника? Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023 на СТБ.

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