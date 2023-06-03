Выпуск 11 | 03.06.2023 | Сезон 1

Насладитесь яркими красками и вкусами украинской кухни – смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 выпуск от 03.06.2023 на сайте СТБ.

Сегодня вы получите вдвое больше интересной информации об украинских традициях и блюдах, ведь кухню Евгения Клопотенко посетит исследовательница культуры Украины, солистка группы Go_A Екатерина Павленко. В 11 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком она вместе с нашим ведущим поднимет очень интересный вопрос – что такое украинские десерты и существуют ли они вообще. Оказывается, не так просто найти их на витрине рядом со знаменитыми эклерами, тирамису или тартами. Но Евгений Клопотенко попытается доказать: традиционные украинские десерты гораздо вкуснее. И сделает это на примере французских эклеров. Заинтригованы? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше рецептов украинских десертов.

Хотите услышать рецепт гуцульского пирога бурышника? Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 выпуск от 03.06.2023 на СТБ.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 выпуск