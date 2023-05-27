Выпуск 10 | 27.05.2023 | Сезон 1

Хотите пополнить свой рацион украинскими блюдами, которые вы легко сможете приготовить дома? Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 выпуск от 27.05.2023 на СТБ – наш ведущий и популярный шеф-повар станет для вас проводником в мир украинской кухни.

Сегодня состоится баттл двух кухонь – украинской и итальянской. Ведь в гости к Евгению Клопотенко придет поклонник итальянских блюд, актер и юморист Владимир Шумко, который принесет с собой любимое ризотто. В 10 выпуске шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком ведущий удивит гостя неожиданным украинским вариантом традиционного итальянского блюда – они будут готовить кулеш. Что общего между кулешом и ризотто? Узнайте прямо сейчас!

Не пропустите идеальный рецепт украинского стрит-фуда – чебуреков. Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 выпуск от 27.05.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 выпуск