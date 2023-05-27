Випуск 10 | 27.05.2023 | Сезон 1

Хочете поповнити свій раціон українськими стравами, які ви легко зможете приготувати вдома? Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023 на СТБ – наш ведучий і популярний шеф-кухар стане для вас провідником у світ української кухні.

Сьогодні відбудеться батл двох кухонь – української та італійської. Адже в гості до Євгена Клопотенка завітає шанувальник італійських страв, актор і гуморист Володимир Шумко, який принесе із собою улюблене ризото. У 10 випуску шоу Пекельні борошна Євген Клопотенко ведучій здивує гостя неочікуваним українським варіантом традиційної італійської страви – вони готуватимуть куліш. Що спільного між кулешем і ризото? Дізнайтеся просто зараз!

Не пропустіть ідеальний рецепт українського стріт-фуду – чебуреків. Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск