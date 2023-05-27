Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск дивитись ефір від 27.05.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023 на сайте телеканала СТБ
Дивіться також
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск дивитись ефір від 27.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск – 20.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск дивитись ефір від 27.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск – 13.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск дивитись ефір від 27.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск – 06.05.2023

 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск дивитись ефір від 27.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск – 06.05.2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Випуск 10 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск – 27.05.2023
Випуск 10 | 27.05.2023 | Сезон 1

Хочете поповнити свій раціон українськими стравами, які ви легко зможете приготувати вдома? Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023 на СТБ – наш ведучий і популярний шеф-кухар стане для вас провідником у світ української кухні.

Сьогодні відбудеться батл двох кухонь – української та італійської. Адже в гості до Євгена Клопотенка завітає шанувальник італійських страв, актор і гуморист Володимир Шумко, який принесе із собою улюблене ризото. У 10 випуску шоу Пекельні борошна Євген Клопотенко ведучій здивує гостя неочікуваним українським варіантом традиційної італійської страви – вони готуватимуть куліш. Що спільного між кулешем і ризото? Дізнайтеся просто зараз!

Не пропустіть ідеальний рецепт українського стріт-фуду – чебуреків. Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати