Випуск 13 | 17.06.2023 | Сезон 1

Хочете дізнатися правильний рецепт українського вінегрету? Залишайтеся із сайтом СТБ – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск від 17.06.2023. Дізнайтеся таємницю ідеального українського вінегрету!

Сьогодні Євген Клопотенко разом з українською співачкою та волонтеркою Дарією Астаф’євою спробують змінити ті харчові звички, які у свій час радянська влада сформувала в українських сім’ях. Одна з них – це «традиційні» салати, які совок навмисне придумав та популяризував у масах. Олів’є, шуба, салат із крабових паличок – про всі ці страви кожен українець має забути, адже це так званий культурний код того часу.

У 13 випуску шоу Пекельна борошна з Євгеном Клопотенком 2023 під гарячу руку популяризатора української кухні потрапить вінегрет. Виявиться, що насправді «вінегрет» – це не салат, а оцет! З чого ж тоді готують улюблений українцями салат? Дізнайтеся рецепт українського вінегрету – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск від 17.06.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск