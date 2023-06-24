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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск дивитись ефір від 24.06.2023

Дивитись онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 на сайте телеканала СТБ
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Випуск 14 | 24.06.2023 | Сезон 1

Шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 не тільки допоможе пізнати українську кухню, а й розповість більше про переможця проєкту Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон Артема Кабулахіна. Як він почав свій шлях у кулінарії? Що стало найскладнішим для нього на проєкті Мастер Шеф? Які в Артема стосунки з Вікторією Сопіною? І що кулінар відчув після перемоги? Залишайтеся з СТБ й дізнайтеся більше про нову зірку української кулінарії.

У 14 випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2023 Артем продовжить випробовувати Євгена відгомоном із минулого. Він принесе на поталу популяризатору української кухні його нічне жахіття – салат «Шуба». Як із радянської страви вибити все погане? За українізацію беруться переможці шоу Мастер Шеф!

Дізнайтеся покроковий рецепт качаної каші – дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск

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