«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 8 выпуске проект посетит ведущая Татьяна Высоцкая

Гостья, которая разбирается в генетических тестах, знает все свежие новости и секреты счастливой семейной жизни. Телеведущая проектов «ДНК. Свої», «Таємниці ДНК» и «Вікна-новости» — Татьяна Высоцкая — посетит кухню Евгения Клопотенко. Поэтому пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу, 11 ноября, 8 выпуск кулинарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 в 10:00 на СТБ!

«Скажу сразу: я подписана на тебя в Инстаграме, являюсь поклонницей, а твой рецепт у меня первый среди летних пирогов. А сегодня я принесла тебе Бланманже», – признается Татьяна.

Евгений Клопотенко расскажет, что у нас в Украине есть… кисель! И не секрет, что для киселя нужен крахмал. Так что и его будут добывать ведущая и шеф-повар самостоятельно.

«В ресторанах кисель не подают. Очень редко, когда его можно отведать где-нибудь по правильной рецептуре. Я считаю, что кисель незаслуженно забыт украинцами в повседневном меню. На это может быть много причин, но я уверен, что пора это исправлять. Потому, что ягодный кисель такой нежный и сладкий, что хочется засыпать в его объятиях и никогда не отпускать», — заметит Клопотенко.

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А пока будут готовить, Татьяна Высоцкая расскажет о закадровой жизни ведущей новостей. Что правильно: «етер» или «ефір»? Как «Вікна-новини» первые вернулись к возрождению правописания украинского языка, который был запрещен, еще задолго до принятия соответствующего Закона? О целой плеяде украинских вещателей и литературных редакторов, которые многое делают для нашего языка.

Больше смотрите в 8 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готовьте аутентичные блюда вместе с шефом! Не пропустите 11 ноября в 10:00 на СТБ!

Video: Что будет в 8 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 8 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 8 выпуске 2 сезона от 11.11.2023, и кто посетит шоу — в материале

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