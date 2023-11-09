«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 8 випуску на проєкт завітає ведуча Тетяна Висоцька

Гостя, яка знається на генетичних тестах, знає всі свіжі новини та секрети щасливого сімейного життя. Телеведуча проєктів «ДНК. Свої», «Таємниці ДНК» та «Вікна-новини» — Тетяна Висоцька — завітає на кухню до Євгена Клопотенка. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу, 11 листопада, 8 випуск кулінарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 о 10:00 на СТБ!

«Скажу одразу: я підписана на тебе в Інстаграмі, є шанувальницею, а твій рецепт у мене перший серед літніх пирогів. А сьогодні я принесла тобі Бланманже», — зізнається Тетяна.

Та Євген Клопотенко розкаже, що у нас в Україні є… кисіль! Але не секрет, що для кисілю потрібен крохмаль. Тож і добуватимуть його ведуча та шеф-кухар самостійно.

«В ресторанах кисіль не подають. Дуже рідко, коли його можна скуштувати десь за правильною рецептурою. Я вважаю, що кисіль незаслужено забутий українцями у повсякденному меню. На це може бути багато причин, але я впевнений, що настав час це виправляти. Бо ягідний кисіль такий ніжненький та солодкий, що хочеться засинати у його обіймах та ніколи не відпускати», — зауважить Клопотенко.

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А поки готуватимуть, Тетяна Висоцька розкаже про закадрове життя ведучої новин. Що правильно: «етер» чи «ефір»? Як «Вікна-новини» найперші повернулися до відродження правопису української мови, який був заборонений, ще задовго до ухвалення відповідного Закону? Про цілу плеяду українських мовників і літературних редакторів, які багато роблять для нашої мови.

Більше дивіться у 8 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть 11 листопада о 10:00 на СТБ!

Video: Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 8 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 8 випуску 2 сезону від 11.11.2023, та хто завітає — у матеріалі

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