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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 8 випуску на проєкт завітає ведуча Тетяна Висоцька

09.11.2023

Гостя, яка знається на генетичних тестах, знає всі свіжі новини та секрети щасливого сімейного життя. Телеведуча проєктів «ДНК. Свої», «Таємниці ДНК» та «Вікна-новини» — Тетяна Висоцька — завітає на кухню до Євгена Клопотенка. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу, 11 листопада, 8 випуск кулінарного шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 о 10:00 на СТБ!    

Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Скажу одразу: я підписана на тебе в Інстаграмі, є шанувальницею, а твій рецепт у мене перший серед літніх пирогів. А сьогодні я принесла тобі Бланманже», — зізнається Тетяна.

Та Євген Клопотенко розкаже, що у нас в Україні є… кисіль! Але не секрет, що для кисілю потрібен крохмаль. Тож і добуватимуть його ведуча та шеф-кухар самостійно. 

Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«В ресторанах кисіль не подають. Дуже рідко, коли його можна скуштувати десь за правильною рецептурою. Я вважаю, що кисіль незаслужено забутий українцями у повсякденному меню. На це може бути багато причин, але я впевнений, що настав час це виправляти. Бо ягідний кисіль такий ніжненький та солодкий, що хочеться засинати у його обіймах та ніколи не відпускати», — зауважить Клопотенко. 

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А поки готуватимуть, Тетяна Висоцька розкаже про закадрове життя ведучої новин. Що правильно: «етер» чи «ефір»? Як «Вікна-новини» найперші повернулися до відродження правопису української мови, який був заборонений, ще задовго до ухвалення відповідного Закону?  Про цілу плеяду українських мовників і літературних редакторів, які багато роблять для нашої мови.

Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Більше дивіться у 8 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть 11 листопада о 10:00 на СТБ! 

Video: Що буде у 8 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Анонс 8 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 8 випуску 2 сезону від 11.11.2023, та хто завітає — у матеріалі

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