Євген Клопотенко та Олексій Суровцев приготували Крученик з куркою та Качку з баношем, вурдою та грушею

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У шостому випуску на кухню завітав український актор, зірка серіалів «Слід» і «К.О.Д.» Олексій Суровцев. Разом з Євгеном вони приготували дві неймовірні українські страви.

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Щосуботи до ведучого, українського шеф-кухаря, ресторатора, амбасадора борщу і дослідника національної кухні Євгена Клопотенка, приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Як і раніше, Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, український актор приніс на кухню проєкту м’ясний рулет! Євген Клопотенко запропонував приготувати український Крученик з куркою.

Інгредієнти:

Куряче філе для шніцеля – 500-600 грамів.

Волоський горіх – 100 грамів.

Чорнослив – 100 грамів.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Томатна паста – 75 грамів.

Вода – 200 мл.

Олія, сіль.

Спосіб приготування:

Для того, щоб приготувати гарні крученики, потрібно взяти близько 600 грамів курячого шніцеля, це приблизно сім шматків, гарно їх відбити. Для начинки потрібно взяти 100 грамів волоського горіха та 100 грамів чорносливу, порізати їх, гарно змішати, посолити, додати трішки олії. Начинку вкладаємо в відбиті крученики. Беремо харчову нитку і гарно все замотуємо, щоб начинка не випала. Далі робимо заливку до кручеників: нарізаємо одну цибулину та одну морквину, смажимо на олії приблизно 15 хвилин. Беремо 75 грамів томатної пасти, заливаємо 200 мл води, переливаємо цю заливку до ємності. Викладаємо крученики в ємність та ставимо до духовки при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Смакуємо!

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Друга страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – Качка з баношем, вурдою та грушею.

Інгредієнти:

Качка – 1 шт.

Кукурудзяна крупа – 100 грамів.

Молоко – 300 мл.

Цибуля – 1 шт.

Солодкий перець – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Вурда – 300 грамів.

Груші – 6 шт.

Сіль, олія.

Сироватка.

Сир вурда:

Молоко – 1 л.

Сечух або йогуртова закваска.

Спосіб приготування:

Для того, щоб приготувати божественно смачну качку з баношем, потрібно спочатку підготувати качку, натерти її сіллю та відкласти на 20 хвилин. Готуємо банош: беремо 100 грамів кукурудзяної крупи та 300 мл молока, все змішуємо в одній ємності та варимо 3-5 хвилин до того, поки маса не стане однорідною, додаємо сіль. Далі додаємо овочеву заправку для баноша: беремо один солодкий перець, одну цибулю, одну моркву, нарізаємо середнім кубиком, смажимо на олії, за бажанням з додаванням сироватки. Цю овочеву суміш перекладаємо до баноша та гарно розмішуємо. Переходимо до нашої вурди. Нам потрібно 300 грамів вурди, нарізаємо також середнім кубиком. Змішуємо вурду та овочі з баношем, вимішуємо до однорідності. Цю суміш вкладаємо в качку. Далі беремо груші, розкладаємо їх з усіх боків качки, одну також вкладаємо в середину. Розігріваємо духовку до температури 220 градусів, ставимо качку і готуємо 50 хвилин, після цього зменшуємо температуру до 160 градусів і готуємо качку ще 40 хвилин – одну годину.

Для приготування сиру вурда нам потрібно взяти один літр молока, його потрібно прокип’ятити, далі – охолодити до температури 40 градусів. Далі потрібно взяти сирну закваску під назвою сечух або можна спробувати зробити з йогуртовою закваскою. Додаємо її, розмішуємо, нагріваємо молоко до температури 90 градусів. Лишаємо в теплому місці на 40 хвилин, щоб сформувалася сирна маса. Ріжемо сирну масу та перекладаємо до марлі, чекаємо, поки сформується вурда.

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