Евгений Клопотенко и Алексей Суровцев приготовили Крученик с курицей и Утку с баношем, вурдой и грушей

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В шестом выпуске кухню посетил украинский актер, звезда сериалов «Слід» и «К.О.Д.» Алексей Суровцев. Вместе с Евгением они приготовили два невероятных украинских блюда.

Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повару, ресторатору, послу борщу и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, украинский актер принес на кухню проекта мясной рулет! Евгений Клопотенко предложил приготовить украинский крученик с курицей.

Ингредиенты:

Куриное филе для шницеля – 500-600 граммов.

Грецкий орех – 100 граммов.

Чернослив – 100 грамм.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 75 граммов.

Вода – 200 мл.

Масло, соль.

Способ приготовления:

Для того чтобы приготовить хорошие крученики, нужно взять около 600 граммов куриного шницеля, это примерно семь кусков, хорошо их отбить. Для начинки нужно взять 100 граммов грецкого ореха и 100 граммов чернослива, порезать их, хорошо смешать, посолить, добавить немного масла. Начинку выкладываем в отбитые крученики. Берем пищевую нить и хорошо все заматываем, чтобы начинка не выпала. Далее делаем заливку к крученикам: нарезаем одну луковицу и одну морковку, жарим на масле примерно 15 минут. Берем 75 г томатной пасты, заливаем 200 мл воды, переливаем эту заливку в емкость. Выкладываем крученики в емкость и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

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Второе блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко – Утка с баношем, вурдой и грушей.

Ингредиенты:

Утка – 1 шт.

Кукурузная крупа – 100 граммов.

Молоко – 300 мл.

Лук – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вурда – 300 грамм.

Груши – 6 шт.

Соль, растительное масло.

Сыворотка.

Сыр вурда:

Молоко – 1 л.

Йогуртовая закваска.

Способ приготовления:

Для того чтобы приготовить божественно вкусную утку с баношем, нужно сначала подготовить утку, натереть ее солью и отложить на 20 минут. Готовим банош: берем 100 г кукурузной крупы и 300 мл молока, все смешиваем в одной емкости и варим 3-5 минут до того, пока масса не станет однородной, добавляем соль. Далее добавляем овощную заправку для баноша: берем один сладкий перец, один лук, одну морковь, нарезаем средним кубиком, жарим на растительном масле, по желанию с добавлением сыворотки. Эту овощную смесь перекладываем к баношу и хорошо размешиваем. Переходим к нашей вурде. Нам нужно 300 г вурды, нарезаем также средним кубиком. Смешиваем вурду и овощи с баношем, перемешиваем до однородности. Эту смесь укладываем в утку. Далее берем груши, раскладываем их со всех сторон утки, одну также укладываем внутрь. Разогреваем духовку до температуры 220 градусов, ставим утку и готовим 50 минут, после этого убавляем температуру до 160 градусов и готовим утку еще 40 минут – один час.

Для приготовления сыра вурда нам нужно взять один литр молока, его нужно прокипятить, затем охладить до температуры 40 градусов. Далее нужно взять творожную закваску под названием мочух или можно попытаться сделать с йогуртовой закваской. Добавляем ее, размешиваем, нагреваем молоко до 90 градусов. Оставляем в теплом месте на 40 минут, чтобы сформировалась творожная масса. Режем творожную массу и перекладываем в марлю, ждем, пока сформируется вурда.

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 по субботам, в 10:00 на СТБ!

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