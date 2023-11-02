«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 7 выпуске проект посетит певица и главная героиня 2 сезона «Холостячка» Злата Огневич

Уже в эту субботу выйдет 7 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Шефа Евгения Клопотенко посетит певица и главная героиня 2 сезона «Холостячка» — Злата Огневич. Поэтому пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 7 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

Злата Огневич принесет Евгению штрудель. По своему происхождению штрудель – это австро-венгерская выпечка из очень тонкого слоеного теста. Древнейшие письменные рецепты штруделей датируются 1696 годом, включают сладкий, наполненный сливочным кремом штрудель. Но у шеф-повара найдется достойный ответ этому блюду. Клопотенко предложит приготовить пляцок с яблоком и маком.

«Все началось с того, что моя мама приобрела книгу рецептов Евгения Клопотенко. И я заревновала. Поняла, мне тоже надо учиться готовить», — будет шутить Злата.

Больше по теме: Евгений Клопотенко и Алексей Суровцев приготовили Крученик с курицей и Утку с баношем, вурдой и грушей

А между тем двое приступят к приготовлению теста и начинки. Не обойдется и без заигрываний.

«Простите, что у нас такое огненное утро. Но это Злата Огневич, и с ней иначе невозможно вообразить. Я ведь тоже огонь. Так что холодно на кухне не могло и быть. Представим нашу семью: ты бы била посуду, а я бы покупал новую», — будет фантазировать Евгений.

Упомянут и романтическое реалити «Холостячка». Злата признается, что мужчины приглашают ее на свидание до сих пор, но поразить певицу после проекта все сложнее. Больше смотрите в 7 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готовьте аутентичные блюда вместе с шефом! Не пропустите 4 ноября в 10:00 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ