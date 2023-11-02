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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 7 випуску на проєкт завітає співачка і головна героїня 2 сезону «Холостячка» Злата Огнєвіч

02.11.2023

Вже цієї суботи вийде 7 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». До шефа Євгена Клопотенка завітає співачка і головна героїня 2 сезону «Холостячка»Злата Огнєвіч. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 7 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Що буде в 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Злата Огнєвіч принесе Євгену штрудель. За своїм походженням штрудель – це австро-угорська випічка з дуже тонкого листкового тіста. Найдавніші письмові рецепти штруделів датуються 1696 роком, вони включають солодкий, наповнений вершковим кремом штрудель. Та у шеф-кухаря знайдеться гідна відповідь цій страві. Тож Клопотенко запропонує приготувати пляцок з яблуком і маком

Що буде в 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Все почалося з того, що моя мама придбала книгу рецептів Євгена Клопотенка. І я заревнувала. Тож зрозуміла, мені теж треба вчитися готувати», — жартуватиме Злата. 

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А тим часом двоє візьмуться за приготування тіста і начинки. Не обійдеться і без залицянь.

«Вибачте, що у нас такий вогняний ранок. Але це Злата Огнєвіч, і з нею інакше не можливо уявити. Адже і я вогонь. Тож холодно на кухні не могло й бути. Уявімо нашу родину: ти би била посуд, а я би купував новий», — фантазуватиме Євген.    

Що буде в 7 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Згадають і романтичне реаліті «Холостячка». Злата зізнається, що чоловіки запрошують її на побачення й досі, але вразити співачку після проєкту дедалі складніше. Більше дивіться у 7 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть 4 листопада о 10:00 на СТБ! 

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