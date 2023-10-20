«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 5 выпуске проект посетит певица MamaRika

Уже в эту субботу выйдет 5 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». К шефу Евгению Клопотенко придет известная певица MamaRika. Поэтому пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 5 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

«Я тебе принесла то, что мне готовит моя мама. Она около пяти лет проживает в Польше. Есть такое блюдо, которое называется картачами. Но когда я впервые его отведала, мне это напомнило и наши зразы, и литовские цеппелины. Короче, это уникальное блюдо, которое есть во многих кухнях», – расскажет певица.

А вот Евгений предложит, как альтернативу, приготовить украинские штруханци. Ведь украинская кухня просто невероятная. Она может очаровать разнообразием своих вкусов любого.

«Я очень хочу, чтобы в мире везде знали не только о нашем волшебном борще, но и понимали, что такое верещака с квасом, болтушка с рыбой и грибами, хрустящие штрухинци и т.д. И я верю, что мы добьемся этого, когда будем вместе с вами готовить и популяризировать такие блюда, даря им новую жизнь», — отметит Евгений.

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Все ли вы любите картофель и кисломолочный творог? Наверное, большинство из вас точно скажут «да». Украинское блюдо 5 выпуска будет именно из этих ингредиентов – будут готовить штруханци. Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.

Video: Что будет в 5 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 5 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 5 выпуске 2 сезона от 21.10.2023, и кто посетит шоу — в материале

Смотрите 5 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 и готовьте аутентичные блюда вместе с шефом! Не пропустите уже завтра, 21 октября, в 10:00 на СТБ!

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