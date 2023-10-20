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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 5 випуску на проєкт завітає співачка MamaRika

20.10.2023

Вже цієї суботи вийде 5 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». До шефа Євгена Клопотенка завітає відома співачка MamaRika. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 5 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Що буде в 5 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Я тобі принесла те, що мені готує моя мама. Вона близько п’яти років проживає в Польщі. Є така страва, яка називається картачі. Але коли я вперше її скуштувала, мені це нагадало і наші зрази, і литовські цепеліни. Короче, це унікальна страва, яка є в багатьох кухнях», — розкаже співачка.

А от Євген запропонує, як альтернативу, приготувати українські штруханці. Адже українська кухня просто неймовірна. Вона може зачарувати різноманітністю своїх смаків будь-кого.

Що буде в 5 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Я дуже хочу, аби у світі всюди знали не лише про наш чарівний борщ, але й розуміли, що таке верещака з квасом, калатуша з рибою і грибами, хрусткі штруханці тощо. І я вірю, що ми досягнемо цього, коли будемо разом з вами готувати й популяризувати такі страви, даруючи їм нове життя», — зауважить Євген. 

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Чи всі ви любите картоплю та кисломолочний сир? Напевно більшість з вас точно скажуть «так». Українська страва 5 випуску буде саме з цих інгредієнтів – готуватимуть штурханці. Ця страва з картоплі може трохи нагадати вам зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм. 

Video: Що буде в 5 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Анонс 5 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 5 випуску 2 сезону від 21.10.2023, та хто завітає — у матеріалі

Тож дивіться 5 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 і готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть вже завтра, 21 жовтня, о 10:00 на СТБ! 

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