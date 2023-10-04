«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 3 выпуске проект посетит певица Jerry Heil

Уже в эту субботу выйдет 3 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». 7 октября кухню посетит певица Jerry Heil. Пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 3 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

Ее репостит сам Валерий Залужный, она является послом украинской музыки в Америке и просто талантливый автор и исполнитель песен — Jerry Heil. Евгению придется постараться, чтобы подать блюдо для сыроедов. Ведь Яна веган и обожает… зелень.

«У тебя другое измерение пищи. Очень прикольно, что у тебя не такой способ питания, как у всех. И отлично, что он тебе подходит. Показывай, что ты мне сегодня принесла», — попросит шеф-повар.

«Я принесла тебе веганское блюдо – капуста Кимчи. Но она готовится с сахаром. А я, насколько ты знаешь, не употребляю добавленный сахар. Поэтому я пришла за советом, есть ли какое-нибудь похожее блюдо, но без сахара», — удивит Яна.

Кимчи – это основа из основ корейской кухни, которая завоевала любовь поклонников острых блюд по всему миру. Пекинская капуста выступает в роли главного ингредиента, маринованного вместе с перцем чили, соусом Шрирача, имбирем, чесноком, луком и другими натуральными компонентами. Более того, это символ Кореи и их олимпиады.

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«Я хочу сделать такую капусту, чтобы она была острой, без добавления сахара и исключительно по украинской рецептуре», — решит Клопотенко.

Что из этого выйдет? О чем будут говорить старые друзья на кухне? Как Яна поступила в американский колледж и на кого учится? И все секреты ее питания — смотрите в 3 выпуске шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 уже в эту субботу, 7 октября, на СТБ!

Video: Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 3 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 3 выпуске 2 сезона от 07.10.2023, и кто посетит шоу — в материале

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