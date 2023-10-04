Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Сериалы
Сериалы
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Все проекты
ua
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 3 выпуске проект посетит певица Jerry Heil

04.10.2023

Уже в эту субботу выйдет 3 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». 7 октября кухню посетит певица Jerry Heil. Пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 3 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Ее репостит сам Валерий Залужный, она является послом украинской музыки в Америке и просто талантливый автор и исполнитель песен — Jerry Heil. Евгению придется постараться, чтобы подать блюдо для сыроедов. Ведь Яна веган и обожает… зелень.

«У тебя другое измерение пищи. Очень прикольно, что у тебя не такой способ питания, как у всех. И отлично, что он тебе подходит. Показывай, что ты мне сегодня принесла», — попросит шеф-повар.

Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Я принесла тебе веганское блюдо – капуста Кимчи. Но она готовится с сахаром. А я, насколько ты знаешь, не употребляю добавленный сахар. Поэтому я пришла за советом, есть ли какое-нибудь похожее блюдо, но без сахара», — удивит Яна.

Кимчи – это основа из основ корейской кухни, которая завоевала любовь поклонников острых блюд по всему миру. Пекинская капуста выступает в роли главного ингредиента, маринованного вместе с перцем чили, соусом Шрирача, имбирем, чесноком, луком и другими натуральными компонентами. Более того, это символ Кореи и их олимпиады.

Больше по теме: Евгений Клопотенко и Арам Арзуманян приготовили Гартаначку и Линь со щавелем

«Я хочу сделать такую капусту, чтобы она была острой, без добавления сахара и исключительно по украинской рецептуре», — решит Клопотенко.

Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Что из этого выйдет? О чем будут говорить старые друзья на кухне? Как Яна поступила в американский колледж и на кого учится? И все секреты ее питания — смотрите в 3 выпуске шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 уже в эту субботу, 7 октября, на СТБ!

Video: Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Анонс 3 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 3 выпуске 2 сезона от 07.10.2023, и кто посетит шоу — в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Евгений Клопотенко и Арам Арзуманян приготовили Гартаначку и Линь со щавелем

 Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: во 2 выпуске проект посетит актер Арам Арзуманян

 Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Евгений Клопотенко и Александра Зарицкая приготовили Хумус из фасоли и Саламур

 Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 1 выпуске проект посетит певица группы KAZKA Александра Зарицкая

 Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Смакуй украинское: На СТБ стартует второй сезон успешного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

 Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 14 выпуске проект посетит победитель «МастерШеф. Профессионалы»-4 Артем Кабулахин
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить