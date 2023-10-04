«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 3 випуску на проєкт завітає співачка Jerry Heil

Вже цієї суботи вийде 3 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». 7 жовтня кухню відвідає співачка Jerry Heil. Настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 3 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Її репостить сам Валерій Залужний, вона є амбасадором української музики в Америці і просто талановита авторка і виконавиця пісень — Jerry Heil. Євгену доведеться дуже постаратися, аби подати страву для сироїдів. Адже Яна веган і обожнює… зелень.

«В тебе інший вимір їжі. Дуже прикольно, що в тебе не такий спосіб харчування, як у всіх. І прекрасно, що він тобі підходить. Тож показуй, що ти мені сьогодні принесла», — попросить шеф-кухар.

«Я принесла тобі веганську страву — капуста Кімчі. Але вона готується з цукром. А я, наскільки ти знаєш, не вживаю доданого цукру. Тож я прийшла за порадою, чи є якась схожа страва, але без цукру», — здивує Яна.

Кімчі — це основа з основ корейської кухні, яка завоювала любов шанувальників гострих страв по всьому світу. Пекінська капуста виступає в ролі головного інгредієнта, який маринується разом із перцем чилі, соусом Шрірача, імбиром, часником, цибулею та іншими натуральними компонентами. Більше того, це символ Кореї та їх олімпіади.

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«Я хочу зробити таку капусту, аби вона була гостра, без додавання цукру й суто за українською рецептурою», — вирішить Клопотенко.

Що з цього вийде? Про що говоритимуть старі друзі на кухні? Як Яна вступила до американського коледжу і на кого навчається? Та всі секрети її харчування — дивіться в 3 випуску шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 вже цієї суботи, 7 жовтня, на СТБ!

Video: Що буде в 3 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 3 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 3 випуску 2 сезону від 07.10.2023, та хто завітає — у матеріалі

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