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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: во 2 выпуске проект посетит актер Арам Арзуманян

28.09.2023

Во 2 выпуске кухню 2 сезона проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит актер, двукратный чемпион Украины по пауэрлифтингу Арам Арзуманян. Пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите уже в субботу, 30 сентября, 2-й выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

Что будет в 2 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Уже в субботу Арам принесет Евгению на кухню плов с бараниной. Мировое блюдо, царящее в разных регионах мира. Однако проблема в том, что рис относительно недавно начали выращивать на территории Украины. А до этого наши предки не употребляли его в своем рационе.

«Есть один ингредиент, который всегда у нас был, который богат по питательности, и это пшено. Мы сделаем что-то очень похожее, но вместо риса будем использовать пшено. И это блюдо называется гартаначкой. Это блюдо я узнал во время экспедиции. И даже на севере Украины много поселков, городков, в которых есть чемпионаты, кто лучше всего сделает гартаначку», — расскажет Евгений.

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Что будет в 2 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Во время приготовления Арам расскажет, как познакомился с супругой, почему закончил с большим спортом и как начал свою карьеру в кинематографе. И что же готовили в качестве второго блюда — все это узнайте во 2 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2.

Включайте СТБ уже в эту субботу, 30 сентября, в 10:00 и открывайте вместе такой богатый вкус украинской гастрономии.

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