«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 2 випуску на проєкт завітає актор Арам Арзуманян

У 2 випуску на кухню 2 сезону проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає актор, дворазовий чемпіон України з пауерліфтингу Арам Арзуманян. Час куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть вже в суботу, 30 вересня, 2 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Вже у суботу Арам принесе Євгену на кухню плов з бараниною. Світова страва, яка панує в різних регіонах світу. Проте проблема в тому, що рис відносно нещодавно почали вирощувати на території України. А до того наші пращури не вживали його у своєму раціоні.

«Є один інгредієнт, який завжди у нас був, який багати за поживністю, і це пшоно. Ми зробимо щось дуже схоже, але замість рису використовуватимемо пшоно. І ця страва називається гартаначка. Про цю страву я дізнався під час експедиції. І навіть на півночі України є багато селищ, містечок, в яких є чемпіонати, хто найкраще зробить гартаначку», — розкаже Євген.

Більше на тему: Солістка гурту KAZKA розповіла, як та де мріє відсвяткувати весілля

Під час приготування Арам розкаже, як познайомився з дружиною, чому закінчив з великим спортом і як почав свою кар’єру в кінематографі. Та що ж готували в якості другої страви — про все це дізнайтеся в 2 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2.

Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 30 вересня, о 10:00 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ