«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 1 выпуске проект посетит певица группы KAZKA Александра Зарицкая
В 1 выпуске кухню 2 сезона проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит певица группы KAZKA Александра Зарицкая. Пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите уже в субботу, 23 сентября, 1 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!
«Я 6 лет была вегетарианкой, много ела хумуса и фалафеля. Принесла тебе хумус. Люблю острый, с оливками, с вялеными помидорами, с базиликом. Это блюдо моей жизни», — признается Александра.
Безусловно, нут не совсем распространен в Украине. Так что посол борща — Евгений Клопотенко — возьмется за дело украинизации.
«Что общего у хумуса и самого выдающегося украинского блюда — борща? ЮНЕСКО. Борщ и хумус внесены в список мирового наследия. Так что представим, что у хумуса гастроли и он приехал с ближнего востока в Украину. Здесь и сейчас мы сделаем что-нибудь очень прикольное и украинское. Это блюдо продавалось у меня в ресторане», — расскажет Евгений.
- Так какое блюдо будут готовить на кухне проекта в новом сезоне?
- Куда еще можно добавлять нашу фасоль, кроме борща?
- Существует ли хумус из фасоли?
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Смотрите 1 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2, где ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 23 сентября, в 10:00 и открывайте вместе такой богатый вкусом мир украинской гастрономии.
Video: Что будет в 1 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
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