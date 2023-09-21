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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 1 випуску на проєкт завітає співачка гурту KAZKA Олександра Зарицька

21.09.2023

У 1 випуску на кухню 2 сезону проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає співачка гурту KAZKA Олександра Зарицька. Час куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть вже в суботу, 23 вересня, 1 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Що буде в 1 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

«Я 6 років була вегетаріанкою, багато їла хумусу та фалафелю. Тож принесла тобі хумус. Люблю гострий, з оливками, з в’яленими томатами, з базиліком. Тож це страва мого життя», — зізнається Олександра.

Безумовно, нут не зовсім розповсюджений в Україні. Тож амбасадор борщу — Євген Клопотенко — візьметься за справу українізації. 

«Що спільного у хумусу і найвидатнішої української страви — борщу? ЮНЕСКО. Борщ і хумус внесено до переліку світового спадку. Тож уявімо, що у хумуса гастролі і він завітав з близького сходу в Україну. Тут і зараз ми зробимо щось дуже прикольне і українське. Ця страва продавалася у мене в ресторані», — розповість Євген.

Що буде в 1 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

  • Тож яку страву готуватимуть на кухні проєкту у новому сезоні?
  • Куди ще можна додавати нашу квасолю, окрім борщу?
  • Чи існує хумус із квасолі?

Більше на тему: Смакуй українське: На СТБ стартує другий сезон успішного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

Дивіться 1 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2, де ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 23 вересня, о 10:00 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.  

Video: Що буде в 1 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Анонс 1 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 1 випуску 2 сезону від 23.09.2023, та хто завітає — у матеріалі

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